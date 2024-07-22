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الإثنين، 22-07-2024 10:20 م

الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي الفريق إيمانويل سلارز، والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد الفريق سلارز عمق العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 




 

 


 

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