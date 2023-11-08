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فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

الأربعاء، 08-11-2023 10:57 م

الحنيطي يلتقي مستشار شؤون الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، مستشار شؤون الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون، والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات العسكرية وأطر التنسيق المشترك بين الجانبين، إضافةً إلى آخر التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي.


كما بحث الطرفان مجالات التعاون العسكري بين الجيشين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواجهة التحديات والتهديدات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز التعاون الدفاعي وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري.


 




 

 


 

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