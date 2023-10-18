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الأربعاء، 18-10-2023 02:47 م

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

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الوكيل الإخباري - علق الأمير الحسن بن طلال على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى، قائلا، "في غزة هاشم حيث ضريح جدي هاشم بن عبد مناف تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين".

وأضاف، الأمير الحسن، أنه رغم أن المستشفى الأهلي المعمداني "ملاذ السلام" يحمل كل الصفات الدينية والإنسانية والتاريخية إلا أن هذه الأسباب مجتمعة لم تحمهِ من الأعمال الإجرامية.

وختم في منشور عبر فيسبوك، "رحم الله شهداء غزة وأشفى جرحاهم وربط على قلوبهم بالسكينة والصبر والإيمان".

ونشر الأمير الحسن صورة توثق الدمار الذي لحق في مرافق المستشفى بعد قصفه والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد فلسطيني.

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