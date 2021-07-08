الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الخميس، 08-07-2021 02:44 م

الحنيفات: حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه تم تخصيص حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار على شكل قروض دون فوائد تتكون من 4 محاور.

اضافة اعلان


وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة لبحث الواقع المائي والزراعي في المملكة، إن حزمة المشاريع الأربعة تشمل دعم وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية، وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني، وتمكين المرأة الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية والشباب المتعطلين عن العمل.


وأضاف أن وزارة الزراعة بدأت منذُ شهرين في تنفيذ منظومة وخطة تمتد إلى 5 أعوام، وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي من 5.6 بالمئة إلى 7.5 بالمئة.


وأشار إلى توجه الوزارة إلى التصنيع الغذائي، من خلال إنشاء 3 مصانع تُعنى بتجفيف البندورة وصناعة المركزات بأنواعها، إضافة إلى التفريز، موضحًا أن الوزارة انشأت أيضًا شركة للتسويق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية والتعليم

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

download (2)

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

wUz8eSZLejKOIuwH4H6TTbEdkNHVyfH2gpPEpvyD

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

أمانة عمان

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

48045_large

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

أخبار متعلقة
720211144121556211817

مباحثات أردنية سورية حول شح المياه الأسبوع المقبل

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

الحنيفات : لجنة أردنية للسعودية لبحث تعطل الصادرات الزراعية

113697

تأجيل أقساط الإقراض الزراعي تزامناً مع "عيد الأضحى"

image

إجراءات جديدة لاستيعاب فائض إنتاج زيت الزيتون

thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الزراعة تؤكد انخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى

5202116213035958997001

وزير الزراعة يقرر عودة الموظفين للعمل بنسبة 100%