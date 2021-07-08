الحنيفات: حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه تم تخصيص حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار على شكل قروض دون فوائد تتكون من 4 محاور.

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وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة لبحث الواقع المائي والزراعي في المملكة، إن حزمة المشاريع الأربعة تشمل دعم وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية، وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني، وتمكين المرأة الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية والشباب المتعطلين عن العمل.



وأضاف أن وزارة الزراعة بدأت منذُ شهرين في تنفيذ منظومة وخطة تمتد إلى 5 أعوام، وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي من 5.6 بالمئة إلى 7.5 بالمئة.



وأشار إلى توجه الوزارة إلى التصنيع الغذائي، من خلال إنشاء 3 مصانع تُعنى بتجفيف البندورة وصناعة المركزات بأنواعها، إضافة إلى التفريز، موضحًا أن الوزارة انشأت أيضًا شركة للتسويق.

