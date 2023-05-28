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الأحد، 28-05-2023 01:42 م

الحنيفات يبحث إيجاد مراكز لتخزين الفائض من إنتاج الثوم والبطاطا في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبوالخير ورئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري ورئيس لجنة الزراعة في المجلس وعضو اتحاد مزارعي الزرقاء اسامه الزيود .

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حيث استمع الحنيفات الى إيجاز عن أهم المشاريع الزراعية في المحافظة وحجم الإنتاج لكافة المحاصيل من خضار وفواكه.

 

وأشار الى ضرورة العمل على تنظيم اتفاقية يتم من خلالها استغلال مبنى اتحاد المزارعين في الزرقاء وإيجاد مراكز للتبريد والتخزين لاستيعاب فائض الإنتاج من البطاطا والثوم والفواكه وأن تعمل شركة التسويق على إيجاد فرص التسويق لهذه المحاصيل عبر إدارة مباشرة وأن ينعكس الدخل على اتحاد المزارعين في الزرقاء مما يتيح الفرصة لإيجاد مشاريع قادمة تخدم المزارعين .


وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الزراعي في الزرقاء وآليات التشاركية والتعاون الدائم خاصة أن نسبة الإنجاز في موازنة الزراعة لدى اغلب مجالس المحافظات قد وصلت إلى ١٠٠ % .

 




 

 


 

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