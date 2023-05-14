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الأحد، 14-05-2023 03:20 م

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالزرقاء

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الوكيل الإخباري-أتلفت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية نحو 123 كيلوغراما من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك خلال جولتها الرقابية والتفتيشية في مجمع تجاري "مول" اليوم الأحد .

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وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإجراءات دورية تنفذها اللجنة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطن، لافتًا إلى تحويل مالك "المول" إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


وأكد الجبور أنه لا تهاون في أي من الأمور التي تمس صحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأن لجان السلامة ستستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في عملها الرقابي والتفتيشي على مدار الساعة في مختلف مناطق محافظة الزرقاء.

 




 

 


 

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