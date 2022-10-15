الزراعة: تخصيص أراض للبوادي سيخلق أكثر من 500 فرصة عمل

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، السبت، إن المبادرة الملكية التي خصصت 9 آلاف دونم في البوادي الثلاث، تعد مرحلة أولى من مشروع يستهدف تخصيص 36 ألف دونم، وستولد كل مرحلة أكثر من 500 فرصة عمل.

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وأوضح مساعد الأمين العام للثروة النباتية والمشاريع والتنمية الريفية محمود الربيع، أن المشروع يشمل ثلاث مراحل بمجموع 36 ألف دونم، والمرحلة الأولى ستكون 9 آلاف دونم وفي كل بادية هناك 3 آلاف دونم، وفي كل بادية سيتم اختيار 4 مواقع أي 12 ألف دونم، والمرحلة النهائية التي سيصل إليها المشروع 36 ألف دونم.



وقال الربيع إن كل مرحلة سيكون هناك فرص عمل سيخلقها المشروع (فرص عمل مباشرة)، عددها حوالي 540 فرصة عمل، أما فرص العمل غير المباشرة يتوقع أن تصل إلى 1800 فرصة عمل لأبناء البادية.

وأعلن جلالة الملك عبدالله الثاني، عن مبادرة سيتم إطلاقها مع المؤسسات المعنية لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي الثلاث تنفذ على مراحل بهدف إقامة مشروعات زراعية.