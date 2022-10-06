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الخميس، 06-10-2022 03:14 م

الحنيفات نعمل على تطوير قطاع اللوزيات وزيادة القيمة المضافة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم خلال لقائه جمعية اللوزيات التعاونية الزراعية إن الوزارة ماضية في تطوير قطاع اللوزيات وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع نظرا لدوره في التشغيل وخلق فرص العمل من خلال سلسلة القيمة و التحول إلى إنتاج اللوزيات الجافة لكون الأردن يعتمد بصورة كاملة على استيراد اللوز الجاف.

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ومن جانبه ثمن رئيس الجمعية المهندس خلدون الزعبي جهود الوزارة ودعمها الدائم للقطاع وبالأخص قطاع اللوزيات والتوجهات التي تدعم خلق فرص عمل ورفع القيمة المضافة والأثر الاقتصادي للقطاع وكافة للاجراءات والتعاون من الوزارة.



 




 

 


 

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