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الأربعاء، 15-09-2021 01:55 م

الحنيفات يقرر وقف الوكالات الحصرية لتجار المواد الزراعية - وثيقة

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وزير الزراعة خالد الحنيفات


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وقف الوكالات الحصرية لتجار المواد الزراعية ، الرامي لدعم القطاع الزراعي والمزارعين .

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وقد رحّب اتحاد مزارعي وادي الأردن بالقرار ، من خلال كتاب حصل "الوكيل الإخباري" على نسخة منه والذي حمل توقيع رئيس مجلس الإدارة عدنان الخدام .

 

ولفت خدام أن القرار سيساهم في خلق التنافس بين التجار وينعكس بشكل مباشر على المزارعين ، بتخفيض أسعار المواد الزراعية ما سيخفف من كلفة الإنتاج على المزارعين وهذا جزء أساسي لخلق المنافسة في الأسواق الخارجية.

 

 

 

 




 

 


 

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