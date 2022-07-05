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الثلاثاء، 05-07-2022 09:08 ص

السير: خطة مرورية خاصة في الأسواق مع اقتراب عيد الاضحى

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، البدء بتنفيذ خطة مرورية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بحيث لا تقتصر على وقت الذروة فقط وإنما على مدار الساعة.اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة السير المركزية في التقرير المروري اليوم الثلاثاء، إنه مرتبات إدارة السير سوف تنتشر على كافة مواقع الكثافة المرورية، خاصة المواقع التي تشهد حركة شرائية مرتفعة مثل الأسواق ومنطقة وسط البلد.

وأضاف، أن انتشار مرتبات السير في الميدان ليس فقط لتنظيم الحركة المرورية التي هي العنوان الرئيسي لوظيفتهم، وإنما لتقديم الخدمة لكل من يحتاج إليها من المواطنين، بالاضافة الى تسيير الحركة المرورية وضبط المخالفات والتجاوزات القانونية.

 




 

 


 

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