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الخميس، 09-05-2024 01:44 م

الضمان الاجتماعي: (4.80) دينارا مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أقرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الزيادة السنوية للمتقاعدين للعام الحالي 2024 بمقدار (4.80) دينارا على أن تصرف الشهر الحالي، بحسب مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة.اضافة اعلان


وقال المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وبيّن المعايطة أن هذه الزيادة المُقررة سيبدأ صرفها على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.

 




 

 


 

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