روسيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى عدة دول من بينها الأردن

الوكيل الإخباري - توصي وزارة الخارجية الروسية بإصرار، المواطنين الروس بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الراهن، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة.

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ودعت الخارجية الروسية إلى عدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية، وأنه يجب خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات هناك، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية.



وتواصل موسكو العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان مغادرة المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في عملية الإجلاء من قطاع غزة.



وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية من إسرائيل ولبنان والأردن ودول أخرى على شركات الطيران المنتظمة لا تزال قائمة. وقالت الوزارة: "وصل حوالي 6 آلاف شخص من تل أبيب إلى روسيا منذ 9 أكتوبر".

RT