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السبت، 06-01-2024 09:45 م

الحياري: توجيهات بزيادة طلعات الإسناد الجوي على الحدود لضبط عمليات التسلل والتهريب

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الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، إن حرس الحدود استمر في اشتباكات مسلحة طوال 15 ساعة مع الجماعات المسلحة على الحدود.

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وأضاف العقيد الحياري، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم السبت، أثبتت على أن القوات المسلحة على العهد والقسم بالدفاع عن أمن الأردن.


وأوضح أن هنالك إصرار من قبل المهربين على الاشتباكات المسلحة على الحدود وعلى مساحات واسعة للضغط من أجل إدخال المخدرات بقوة السلاح.


ولفت العميد الحياري، إلى منع كافة أشكال التهريب والتسلل عبر الحدود الأردنية وبقوة السلاح.


وأكد على أن رئيس هيئة الأركان المشتركة وجه بتسخير كافة السبل والتكنولوجيا الحديثة لرصد الحدود، وزيادة الاسناد الجوي على الحدود لضبط عمليات التسلل والتهريب.


وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم السبت.


وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط (627000) حبة كبتاجون و(3439) كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

 




 

 


 

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