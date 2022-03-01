الخارجية : تسهيل عبور 415 أردنيا من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن موظفي السفارات، قد قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول (٤١٥) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين ⁧‫أوكرانيا‬⁩ والدول المدرجة أدناه والمتواجدين عليها:

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رومانيا‬⁩: ٢٠٥

‏بولندا‬⁩: ٨٨

‏سلوفاكيا‬⁩: ٦٠

هنغاريا‬⁩:٤١

مولدوفا‬⁩: ٢١



وأضافت الوزارة اليوم الثلاثاء أن تمّ تأمين الاردنيين وعائلاتهم بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة، وإلى هذا فقد وصل إلى ⁧‫الأردن‬⁩ (٢٢) مواطناً قادمين من أوكرانيا عِبر ⁧‫بودابست‬⁩ و ⁧‫بخارست‬⁩ و وارسو.





