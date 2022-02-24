فتح الحدود البولندية والرومانية أمام الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أكد عدد من ابناء الجالية الاردنية في أوكرانيا أنه تمت الموافقة من السلطات في رومانيا و بولندا على دخول عدد من العرب ومن بينهم أردنيين دون فيزا ضمن خطط الإجلاء البري للاجانب من أوكرانيا.

اضافة اعلان



وقالوا في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس، إن عدد من الأردنيين انتقلوا للحدود الرومانية والبولندية ضمن ترتيبات خطط الإجلاء البري نتيجة الازمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت بقصف روسي فجر اليوم على عدد من المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية.

واكدوا على وصول عدد من الأردنيين إلى مناطق آمنة وجاهزة لاستقبالهم في رومانيا لحين اتخاذ الاجراءات هناك.



واوضحوا إن السفارة الأردنية في أنقرة تعمل على متابعة تأمين الاردنيين المتواجدين في أوكرانيا و بمخلتف المدن والذي يبلغ عددهم نحو 2500 اردنياً بينهم طلاب ومقيمين.



ويعاني الأردنيين هناك من صعوبة التنقل من مدينة الى اخرى، بسبب بعد المسافات وصعوبة الحصول على المحروقات لتزويد المركبات.



وكانت قالت وزارة الخارجية، بوقت سابق اليوم الخميس، إن خلية الأزمة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.



وأضافت الوزارة، أنه يجري حاليا تحضيرات لعقد اجتماع موسع وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا، لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة













