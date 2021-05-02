الخارجية لـ الوكيل : شفاء 3 أردنيين من كورونا في الهند

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن (3) أردنيين ، يتواجدون في الهند ، تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج المناسب.

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ولفت الفايز ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم متابعة الجالية الأردنية في الهند نتيجة للوضع الوبائي الراهن في البلاد ، وقال " لم يردنا أي معلومات بشأن إصابات جديدة بكورونا في الهند ، بين الأردنيين".

وتحدّث عن متابعة وزارة الخارجية للحالة الصحية لمرضى كورونا الذين يتواجدون خارج الأردن، للاطمئنان على صحتهم .

"البروتوكول الصحي المتّبع ذاته في كافة دول العالم ، لعلاج مصابي كورونا، ولا قلق في هذا الشأن"، وفق الفايز ، الذي شدّد على أهمية التعامل مع الفيروس بحذر ، وعدم الارتباك في حال الإصابة به .