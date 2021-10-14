الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، اليوم الخميس، أن الوزارة لم تردها اي ملاحظة عن قضية الطفلة المتوفية المصرية أنوار.

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وقال أبو الفول لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة الخارجية تدعو والدة الطفلة المتوفية أنوار والتي تحمل الجنسية الاردنية، للمراجعة وذلك للاطلاع على التفاصيل.

واضاف أن الوزارة ستقدم كافة سبل المساعدة وستتواصل مع الجهات المصرية المختصة، لجمعها بأبنائها المتبقيين.

وكانت واقعة مقتل طفلة يتيمة تدعى «أنوار»، 11 عامًا على يد عمها وعمتها، بعد وصلة تعذيب بالحرق والصعق بالكهرباء، قد أشعلت مواقع التواصل.

يذكر أن الطفلة لديها شقيقين آخرين، يقيمان لدى عمتهما، بعد وفاة والدهم منذ عامين.

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