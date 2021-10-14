الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

منتدى الأوقاف للحوار ينظم ندوة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

المفرق: بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بآلية صرف الاعلاف

روسيا.. زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار

إدارة الأزمات: التغير المناخي سيرفع معدلات الحرائق والفيضانات

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عون الشوابكة

أكثر من 6 آلاف شخص من الفئات المستهدفة تلقوا الجرعة الثالثة

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

لجنة الأوبئة بشأن حفل عمرو دياب : يجب التزام لجان الرقابة في التفتيش على البروتوكول الصحي

الخميس، 14-10-2021 01:25 م

الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

1020211393248611953065


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، اليوم الخميس، أن الوزارة لم تردها اي ملاحظة عن قضية الطفلة المتوفية المصرية أنوار.

اضافة اعلان

 

وقال أبو الفول لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة الخارجية تدعو والدة الطفلة المتوفية أنوار والتي تحمل الجنسية الاردنية، للمراجعة وذلك للاطلاع على التفاصيل.

 

واضاف أن الوزارة ستقدم كافة سبل المساعدة وستتواصل مع الجهات المصرية المختصة، لجمعها بأبنائها المتبقيين.

 

وكانت واقعة مقتل طفلة يتيمة تدعى «أنوار»، 11 عامًا على يد عمها وعمتها، بعد وصلة تعذيب بالحرق والصعق بالكهرباء، قد أشعلت مواقع التواصل.

 

يذكر أن الطفلة لديها شقيقين آخرين، يقيمان لدى عمتهما، بعد وفاة والدهم منذ عامين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
المفرق

المفرق: بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بآلية صرف الاعلاف

1020214155851509431153

إدارة الأزمات: التغير المناخي سيرفع معدلات الحرائق والفيضانات

عون

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عون الشوابكة

6167fb1a2157d

أكثر من 6 آلاف شخص من الفئات المستهدفة تلقوا الجرعة الثالثة

عمرو

لجنة الأوبئة بشأن حفل عمرو دياب : يجب التزام لجان الرقابة في التفتيش على البروتوكول الصحي

جيش لوغو

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

أخبار متعلقة
عضايله

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

الخارجية

الاردن يدين محاولة اغتيال محافظ عدن

الرئاسة

الأردن يعزي روسيا بضحايا سقوط طائرة في جمهورية تتارستان

الخارجية الوكيل

الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

9202114185246638432127

لبنان: تسريع تأمين التمويل لاستجرار الكهرباء الاردنية

رئاسة

الأردن يتضامن مع اليابان