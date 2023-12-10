الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تل أبيب، تتابع أوضاع المواطن الأردني عمار مصطفى أحمد مرضي الحويطات السجين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن المواطن عمّار مسجل على قوائم الوزارة، وكان قد حكم بالسجن المؤبد بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٢.



وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية لزيارة المواطن عمّار والاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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وكان قد تعرض الأسير عمار مرضي "الحويطات" المعتقل في سجون الاحتلال لاعتداء جسدي من قبل قوات القمع الاحتلالية، مما تسبب في فقدانه لوعيه مع تعرضه لإصابات بالغة في الأجزاء العليا من جسده بما يشمل كسور في أضلاعه وإصابة تسببت في التهاب في يده.



وقالت المحامية نادية دقة من مركز الدفاع عن الفرد إن السجون قامت بنقل الأسير حويطات من سجن عوفر إلى العزل الإنفرادي في سجن سلمون، قبل أن يتم الاعتداء عليه في الـ 16 من نوفمبر الماضي من قبل 15 سجاناً في سجن مجدو.

والأسير مرضي "الحويطات" واحد من بين 20 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، وهو من عشرات الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات متواصلة من ضرب وتعذيب وتنكيل بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ إجراءات انتقامية بحق الأسرى بعد أحداث السابع من أكتوبر.