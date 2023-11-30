برلمان الطفل الأردني يناشد أحرار العالم وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - ناشد المكتب الدائم لبرلمان الطفل الأردني، أحرار العالم بالوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي وآلته الحربية المدمرة، ووقف العدوان على غزة وأطفالها فورا.

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وطالب المكتب الدائم، في بيان تضامني مع غزّة، تلاه رئيس البرلمان الطفل أصيل النعيمات، في مؤتمر صحفي

عقده في مقر جمعية اتحاد المرأة الأردنية، اليوم الخميس، الدول العربية والمنظمات الدولية بالتحرك لحماية أطفال غزة والضفة الغربية وعائلاتهم من الأعمال العدائية "الانتقامية" التي تقوم بها إسرائيل.



كما طالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية أطفال غزة وتوفير كل سبل العيش لهم، مذكرا بضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، ومحاسبتها على جرائمها المرتكبة في غزة.



واستهل المكتب الدائم لبرلمان الطفل الأردني بيانه بالقول: "نحن الأطفال الأردنيين الأعضاء في برلمان أطفال الأردن، نستنكر الأعمال الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث أقدم الاحتلال العنصري على قتل ما يزيد على 5 آلاف طفل في غزة وحدها، ويحتفظ بأطفال معتقلين في سجونه، مشيرا الى أن إسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية وخرقت القوانين والاتفاقيات الدولية".



وأوضح أن إسرائيل خرقت كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الطفل في الحياة، كما جاء في المادة السادسة بند 1 في اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على: "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة"، وكذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك وكل المواثيق الأخرى؛ وهو ما نقضته إسرائيل بشكل واضح وفاضح بالصورة والصوت أمام العالم كله.



وحضر المؤتمر الصحفي، رئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي التي أكّدت في كلمه لها موجهة للأطفال الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة بالمؤتمر، "أنتم في بيانكم المهم هذا، الذي عبرتم فيه عن رفض الظلم والعدوان الواقع على أطفال فلسطين وشعبها، وطالبتم بالوقف الفوري لهذا العدوان، تمثلون ضمير الوطن والعالم والإنسانية، ونفخر بكم وببرنامج برلمان الطفل الأردني الذي يهدف لإعداد القادة الشباب مستقبلا".



يُذكر أن عدد أعضاء برلمان الطفل الأردني في دورته الثالثة 2022-2024، يبلغ 250 طفلا يمثلون مختلف مناطق المملكة، فيما يبلغ عدد المكتب الدائم للبرلمان 25 عضوا.



وقام اتحاد المرأة الأردنية بتأسيس برلمان الطفل الأردني بدورته الأولى في العام 1997، ودورته الثانية في العام 2003-2005، ودورته الحالية الثالثة للأعوام 2022-2024.



ويقوم البرلمان ومكتبه الدائم بالعديد من الأنشطة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات في المقار التابعة للاتحاد ومقار جمعياته المنتشرة بمختلف محافظات المملكة.