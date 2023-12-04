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الوكيل الاخباري
 

ولي العهد : جهود مقدرة لوزارة الخارجية في حشد الدعم الدولي

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الإثنين، 04-12-2023 09:03 م

ولي العهد : جهود مقدرة لوزارة الخارجية في حشد الدعم الدولي

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الوكيل الاخباري - عبر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن تقديره لجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في العمل على حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة ودعم أهل فلسطين.

جاء ذلك خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عقب زيارته لوزارة الخارجية ولقاء عدد من المسؤولين فيها على رأسهم الوزير أيمن الصفدي لشكرهم على جهودهم في خدمة الأردن وموقفه خلال ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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