الخدمات الطبية تعقد ورشة عمل خاصة بامراض الاطفال في مستشفى الأمير زيد العسكري

الوكيل الاخباري- عقدت ورشة عمل تدريبية حول كيفية تقييم وعلاج حالات الطوارئ الأيضية والغدد الصماء لمرضى الأطفال لمرتبات التمريض العاملين في مستشفى الامير زيد بن الحسين بإشراف من لجنة الإعتماد الأمريكي للدورات التمريضية في جنوب المملكة

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وقال مدير المستشفى العقيد الطبيب رائد العكايله ان عقد مثل هذه الورشات ينعكس على مستوى الأداء الوظيفي اضافة للتوعية وتعزيز المعرفة لدى الكادر التمريضي في اقسام المستشفى.



وبينت منسق الورشة الرائد بثينه النصرات الى ان هذه الورشة تأتي ضمن خطط معتمده من قبل لجنة الإعتماد الأمريكي لدورات التمريض ANCC والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة الفنية للممرضين القانونيين في اقليم الجنوب .

وسيتم منح المشاركين في الورشة شهادات بساعات متعمده.



واشارت النقيب امال القطامين احدى المشاركات في الورشه أن هذه الورشة تهدف الى إثراء وتعزيز المعرفة لدى الممرضين في تقييم وعلاج الاطفال ذوي الحالات الطارئة بكل كفاءة ومهارة عالية الجودة.

