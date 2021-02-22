الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة ان الأردن يدخل موجة جديدة من وباء كورونا وبالتحديد من بداية شهر شباط .

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واكد الخرابشة ان فتح القطاعات في الفترة الماضية له دور اساسي وكبير في زيادة عدد اصابات كورونا حتى وصلنا الى وضع مقلق .

واضاف الخرابشة ان لقاحات كورونا يجب ان يتم تفعيلها للحد من انتشار الوباء مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل العودة الى الاغلاقات .

وقال الخرابشة ان لجنة الاوبئة درست العودة الى حظر التجول يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي ليلاً مشيرا الى ان العودة الى الاغلاقات كما كان في بداية انتشار كورونا ليس مطروحا الان .

واضاف الخرابشة ان حظر التجول الشامل لـ 3 ايام في الاسبوع سيؤدي الى تراجع عدد الاصابات ولكن التوجه الان الى حظر التجول ليوم واحد فقط .



