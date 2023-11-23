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الخميس، 23-11-2023 02:37 م

الخرابشة: مراجعة قانون الطاقة المتجددة أصبح أمراً ملحاً

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، وبما يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،  مشيرا إلى أن هذه الخطوة أصبحت  أمراً ملحاً في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة.اضافة اعلان


وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 ، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.

وأشار الخرابشة إلى أن مراجعة القانون تهدف الى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، و وضع تعليمات ناظمة وواضحة  تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.

 




 

 


 

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