الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة، إن الكوليرا تعد من الأمراض الخطيرة تاريخيًا لكنها لم تعد "تخوفنا مثل ما كانت في الستينات والخمسينات".



وأضاف الخرابشة عبر قناة المملكة، أن بعض الدول لا زالت تسجل حالات بالكوليرا، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل ما بين مليون ونصف إلى 4 ملايين حالة تحدث في العالم سنويا.



وبين، أنه من المستبعد حصول وباء كوليرا في الأردن؛ لأنه لم يسجل في البلاد أيّة إصابة بالمرض منذ 40 عاما بسبب جملة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة.

اضافة اعلان