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الخميس، 13-10-2022 10:25 م

مستشفى الملك المؤسس يستضيف امتحانات الزمالة البريطانية في علم الأمراض

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الوكيل الاخباري - استضاف قسم علم الأمراض والمختبرات في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الامتحان النهائي (الجزء الثاني) للزمالة البريطانية في علم الأمراض.

وأجرى الامتحان، الذي تقدم له ثلاثون طبيبًا من دول عربية ومن دولتي الهند وباكستان، فريقٌ مكون من 15 اِسْتِشَارِيًّا في تخصص علم الأمراض النسيجي من بريطانيا والأردن وعدد من الدول العربية وباكستان، وأشرف على إدارة الامتحان وتسهيل مهمة الممتحنين الدكتورة علياء المحتسب الأستاذ المساعد في القسم.

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