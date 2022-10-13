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الخميس، 13-10-2022 02:03 م

اختتام حملة سامز متعددة الاختصاصات الطبية

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الوكيل الإخباري - اختتمت الجمعية الطبية السورية الأميركية "سامز" حملتها الطبية متعددة الاختصاصات لشهر تشرين الأول الجاري، والتي نفذتها بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.

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وقال مندوب وزير الصحة، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، خلال حفل الاختتام، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في العديد من الاختصاصات الطبية بمختلف تداخلاتها الجراحية، مشيرا إلى أن الأردن أصبح رياديا في المنطقة في الجراحة الآمنة من خلال تطبيقه للأسس الاعتمادية الصحية.


وثمن الشبول جهود المشاركين في هذه الحملة من أطباء متخصصين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، والذين ساهموا في تطوير مهنة الطب من خلال تبادل الخبرات، مشيدا بجهود "سامز" العملية والنشاطات الفعالة لتقديم الخدمات من خلال شركائها وتطوير الرعاية الطبية في الأردن.

 

 

 

 




 

 


 

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