الخصاونة: الجلوة كانت لها ظروفها وطُبّقت لغايات

الوكيل الاخباري - قال المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن الجلوة العشائرية ليس لها دليل في الشريعة الإسلامية وإنما اتخذت من قبل شيوخ العشائر سابقا للمصلحة العامة.



وأضاف أن الجلوة كانت تطبق سابقاً لغايات فض المنازعات وتخفيف حدة القتل التي قد تحدث بين المتجاورين.



وبين في حديث تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن الظروف اختلفت الآن وكذلك البيئة، والأفراد لديهم أشغال يومية مؤكداً أنّ “الجلوة العشائرية لا تتناسب مع بيئتنا في هذا الوقت.”

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