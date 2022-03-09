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الأربعاء، 09-03-2022 09:47 م

الصفدي يلتقي وزيري خارجية العراق ومصر

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.اضافة اعلان


وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع الثلاثي تطرّق إلى تبادل الرؤى حيال المُستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، وعلى رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المُختلفة؛ فضلًا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية في إطار تضافر الجهود نحو إعلاء الحلول السلمية لقضايا المنطقة.


وأضاف حافظ أن الوزراء تناولوا كذلك سبل الاستمرار في الدفع قدما بتعزيز الجوانب المختلفة للتعاون المُشترك في إطار الآلية الثلاثية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك ووفق جدول زمني مُحدد، وذلك من أجل البناء على ما تحقق في هذا الشأن، وعلى نحو يُلبي تطلعات شعوب الدول الثلاثة نحو التنمية والرخاء


 




 

 


 

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