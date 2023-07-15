الخصاونة: مدير المخابرات دعم منظومة التحديث السياسي

الوكيل الاخباري – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، إن هنالك قلق وهاجس دوماً من المنطومة الأمنية، إلا أن مدير المخابرات الأردنية أكد دعم جهاز المخابرات لمنظومة التحديث السياسي.



وقال الخصاونة خلال لقاء حواري مع طلبة جامعة مؤتة في محافظة الكرك: "مدير المخابرات دعم الانتظام بالعمل الحزبي في لقاء نادر مع نخبة من رؤساء التحرير والكتاب".



وأضاف الخصاونة: "المقصد هو الالتزام الواضح للمنطومة الأمنية للانتظام بالعمل الحزبي وعدم الملاحقة".



وتابع الخصاونة: " هناك البعض تعرض لمصاعب لأنهم شاركوا في العمل الحزبي قديما عندما لم يكن هنالك تشجيع للعمل الحزبي، أما اليوم فالخارطة الحزبية مختلفة".

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