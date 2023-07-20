الخصاونة من اليرموك للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الحكومية

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لا تستطيع أن توظف أكثر من 15 الف شخص سنوياً في القطاعين العام والعسكري.

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ودعا الخصاونة في حوار مع طلبة جامعات إقليم الشمال بشأن مسارات التحديث في جامعة اليرموك الشباب ( لا تنتظروا الوظيفة الحكومية).

وأضاف أن الحكومة لمست من حواراتها مع الشباب مؤخرا، هاجسا لديهم من المشاركة في الأحزاب وخاصة فيما يتعلق بالمحظورات السابقة التي لم تعد موجودة حول الانتماء للأحزاب السياسية.



وقال إن التعديلات الدستورية، تتمحور حول تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات والأحزاب.

وأكد الخصاونة على أن السياسة المالية الحكومية ما زالت منضبطة بالرغم من أنها لا تتمتع بشعبوية.

وتوقع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، انخفاض عدد الأحزاب المعترف بها قانونيا عند الوصول لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة لتقل عن 27 حزبا.



وأضاف: "الوضع مختلف اليوم؛ لأنَّ لدينا مشروع تحديثي شامل ومنظومة تحديث سياسي ضمِن جلالة الملك مخرجاتها، ترتكز على الأحزاب".



وبين الخصاونة أن التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة وقانونا الانتخاب والأحزاب أعطوا ضمانات واضحة لتعزيز مشاركة الشَّباب والمرأة في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.



وقال الخصاونة إنه يجب أن ننتقل إلى حياة برلمانية وسياسية يكون عمادها في الأحزاب السياسية في إطار تدرج عمره 10 سنوات.

