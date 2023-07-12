اليرموك: العموش يرعى الحفل الختامي لمشروع "تطوير مهارات حديثي التخرج

الوكيل الإخباري- رعى نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، الحفل الختامي الخاص بمشروع "تطوير مهارات حديثي التخرج لغايات التوظيف"، الذي يترأس فريقه الدكتورة سجى النهار من كلية الصيدلة، ويشارك فيه كل من مدير مركز الحاسب والمعلومات الدكتور محمد الزامل، والدكتورة آمنة الرواشدة من كلية التربية، والدكتورة تمارا اليعقوب من كلية الأعمال، والمدعوم من المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط MEPI .

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وقال العموش إن هذا المشروع يأتي تماشيا مع خطة الجامعة والتزاماتها بتطوير آليات وسبل التعليم والتدريب المهني والتقني، سيما وأنه يرتكز على تطوير مهارات حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الاستثمار في قدرات حديثي التخرج من شأنه يسرع النمو الاقتصادي الأردني والنهوض بنوعية الحياة.



وأشاد بجهود فريق عمل المشروع الذين بذلوا أقصى الجهود في سبيل تنفيذ مراحله وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.



وأكد العموش إن عراقة الجامعات وجودة التدريس فيها لم تعد قادرة وحدها على تأمين فرصة عمل في هذا العصر المتطور المتسارع الخطى، فهناك مجموعة من المهارات والسمات التي يجب على الخريجين الجدد تنميتها وتطويرها في أنفسهم قبل البحث عن وظيفة.



وتابع: إن أهم ما يبحث عنه أصحاب العمل في الشخص المتقدم للوظيفة هو مهارات الخريج الشخصية وذوي المعرفة والمواهب والصفات المحددة المطلوبة للوظيفة التي تعتبر استثمارا يضيف قيمة إلى أعمالهم على المدى الطويل.



وشدد العموش على ضرورة اتقان الخريجين لمهارات التحليل الإبداعي والتفكير النقدي، وحل المشاكل، ومهارات القيادة، والقدرة على العمل ضمن فريق، والقدرة على إدارة الوقت، والمهارات التقنية، ومهارة التفاوض والإقناع، والقدرة على التكيف والتواصل، ومهارات الاتصال الكتابي والاتصال اللفظي، والمبادرة، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية الأمر الذي يعد من أهم المهارات التي يجب اكتسابها.



وقال: إن مسؤولية تمكين الخريجين من اكتساب المهارات اللازمة تعتبر مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الوطنية الأخرى من شركات وبنوك ومصانع ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، وأيضا تقع على عاتق الطلبة والخريجين أنفسهم.

