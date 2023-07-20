الخميس 20-07-2023
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الخميس، 20-07-2023 09:11 ص

رئيس الوزراء في اليرموك اليوم وهذا ما سيتم الحديث عنه

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الوكيل الإخباري - تعقــد الحكومــة لقــاءات تواصليــة مــع الشــباب اليوم في جامعة اليرموك ضمــن سلســلة حوارات الشــباب، التــي أطلقتهــا بهــدف مناقشــة رؤى التحديــث الشــامل؛ السياســي، والاقتصــادي، والإداري إيمانـا منهـا بأهميـة الحـوار الجـدي والفاعـل كركيزة فكرية وثقافيــة، يســتطيع الشــباب والشــابات مــن خلالها تبــادل النقــاش والأفــكار مــع صنــاع القــرار، والتحــاور معهــم.اضافة اعلان


ويتضمــن اللقــاء مجموعــة جلســات حواريــة، تبــدأ بجلســة رئيســة بعنــوان "رؤى التحديــث: الشــباب محــور الإهتمــام"، يتحــدث فيهــا دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة عــن مســارات رؤى التحديــث الثلاث، لمدة ســاعة ونصــف، يتخللهـا حـوار وأسـئلة مـن الحضـور.

ويلـي الجلسـة الرئيسـة ثلاث جلســات فرعيــة متخصصــة تســير بالتزامــن حــول كل مســار مــن مســارات التحديــث.

 




 

 


 

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