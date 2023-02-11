الخصاونة يرعى حفل خريجي المجلس العربي للاختصاصات الصحية

الوكيل الاخباري - مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت حفل تخريج فوج من المتفوقين من الأطباء الاختصاصيين في برامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية للعام 2022.



ووزع الخصاونة الدروع التكريمية على رؤساء الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية السابقين، والأمناء العامين السابقين. كما وزع وزير الصحة رئيس الهيئة العليا للمجلس بالنيابة الدكتور فراس الهواري، الشهادات على المتفوقين من الخريجين، بحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي.



ويُعتبر الاحتفاء بالخريجين من برامج المجلس العربي وتكريم المتفوقين منهم، تقليدا جديدا يقام لأول مرة منذ تأسيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والذي يأتي بالتزامن مع ملتقى المجلس العربي، والاحتفال بمرور 45 عاماً على تأسيسه، والالتقاء بالمؤسسين من وزراء الصحة العرب، ووفد من جامعة الدول العربية، وشركاء المجلس، وأعضاء الهيئة العليا واللجان التنفيذية للمجالس العلمية، بحضور نحو 300 طبيب من أصحاب الفكر العلمي والاختصاص من المؤسسات الصحية والأكاديمية المختلفة من 22 دولة عربية.

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