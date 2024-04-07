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الأحد، 07-04-2024 03:15 م

الخصاونة يرعى مبادرة بنعمِّرها لصيانة مساكن أُسر فقيرة في المملكة

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إطلاق مبادرة "بنعمِّرها"، لصيانة مساكن أُسر فقيرة في جميع محافظاتِ المملكةِ بالشَّراكة ما بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وشركات القطاع الخاص.

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وقال الخصاونة: "نوجِّهُ تحيَّة تقدير واعتزاز وفخر إلى قطاعنا الخاص، أصحاب الأيادي البيضاء في المبادرات الاجتماعيَّة والوطنيَّة، على المساهمة في دعم هذه المبادرة وتسريع إنجازها.


وأضاف ان المبادرة جزء من نهج حكومي لتلمس حاجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً الفئات الضعيفة والهشة التي تتعرض مساكنها في بعض الأحيان إلى ظروف تتطلب إجراء صيانة أو إعادة تأهيل؛ نتيجة عوامل جوية أو ظروف استثنائية.

وبيّن الخصاونة أن هذه المبادرة النوعية تضاف إلى الكثير من المبادرات الكريمة التي دأبَ جلالة الملك على رعايتها، وتوجيه الحكومات المتعاقبة لتنفيذها، والتي تلامس حاجات المواطنين، وتوفر السَّكن المُلائم للأُسَر الفقيرة والمحتاجة.

ونوه إلى أن المبادرة تُعنى بترميم العديد منْ مساكن الأُسر المحتاجة وتأهيلها، وإجراء صيانة شاملة لها، وتحويلها إلى مساكنَ صحيَّة وآمنة، إلى جانب إنشاء (1300) مسكن جديد للأُسر العفيفة خلال العام الحالي.

 




 

 


 

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