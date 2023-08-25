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الجمعة، 25-08-2023 07:47 م

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

الخصاونة


الوكيل الاخباري – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة،  أن الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ على الاستقرار النقدي للأردن الذي يصب في النهاية في خدمة المواطن، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستثمار في البلاد.

وأوضح أن ذلك سيكون بعيدا عن شعبويات تطلب من الحكومة أن تتدخل فيما يتبناه البنك المركزي من سياسات قائمة على قواعد علمية، مستدركا “لن تتدخل الحكومة في قرارت البنك المركزي في هذا الإطار بأي شكل من الأشكال ولن تسعى إلى ذلك”.

وأشار إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة في السياسات المالية الحصيفة والتزامات الإصلاحات الهيكلية التي لن تكون شعوبية.

وتابع “نسير أيضا على طريق تحقيق هدف نمو الإيرادات المحلية في العام الحالي، ولدينا احتياطي مريح جدا من العملات الأجنبية في البنك المركزي”.

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