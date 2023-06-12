الخصاونة ينعون فقيدهم وينشرون تفاصيل العزاء

الوكيل الاخباري -

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نعت عائلة الخصاونة فقيدها النائب يسار الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين، بعد معاناته من مرض عضال.وتاليا نص النعي كاملا، والمتضمن تفاصيل العزاء:سبحـــان من جعل كل شيء بمقياس, فالحـياة أنفاس, والمـوت نبراس, فقد كتب عليــنا المـــوت بيــان، كما وهب لنا الحياة امتحان, ونعلم ان الحياة زوال والموت مآل, ولا يبقى سوى وجه ربنا ذي الجلال.إيمانا واحتسابا منا بقضاء الله وأجله، تنعى عشائر الخصاونه عامة وعشائر أهالي بلدة النعيمة خاصة وعموم عشائر بني عبيد بالحزن العميق عميدهم وشيخهم وفقيدهم الغالي المرحوم بإذن الله سعادة النائب الحاج يسار محمد عبدالوالي الطه الخصاونه (أبو أكاد). زوج المـربية الفـــاضلة ناريمان صقر حسين الخـصاونه.ووالد كل من الدبلوماسي أكاد والملازم محمد والأستاذ أحمد، وكناري زوجة العميد سالم الخصاونة، وجديس زوجة المهندس محمد الشطناوي، وكندة زوجة الاستاذ يوسف الظابط.وشقيق الاعلامي إيثار الخصاونة .الذي وافاه أجله اليوم عن عمر يناهز ٦٤ عاماً، صابراً حامداً على ابتلاء المرض قضاها في خدمة وطنه وأسرته الكبيرة، رجل الخير والبر والتسامح والمعروف، صاحب السيرة العطرة في القضاء العشائري، الذي عاش شامخاً ما انحنى الا لربه، مصلحاً لما فيه طاعة الله وخير الناس، محباً لوطنه وبلدته وأهله فبذل لهم كل جهده ووقته، كريم السجايا وعظيم الخصال، مسترعياً بذلك لقاء خالقه, لترجع نفسه الطاهرة الى مقام ربها مطمئنة راضية مرضية, وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الاثنين الموافق ١٢-٦-٢٠٢٣ من مسجد النعيمة الكبير -الى مقبرة النعيمة القديمة.تقبل التعازي في ديوان عشيرة الخصاونه- النعيمة - وسط البلد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدا ( من الساعة الثالثة عصراً ولغاية العاشرة مساءً)، وللنساء في منزل المرحوم بإذن الله الكائن بالنعيمة/ المدخل الرئيسي للبلدة.لا أراكم الله مكروها فيِ عزيز لديكم.وإنا لله وانا اليه راجعون