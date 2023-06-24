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السبت، 24-06-2023 02:31 م

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

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الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار دوام الأسواق كافة ليوم الثلاثاء المقبل والذي يصادف "وقفة عرفة" ويوم السبت الأول من تموز المقبل، وهو اليوم الأخير في عطلة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وبين القضاة ان استمرار الدوام في هذه الأيام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.

وأعلن عن توفير مستلزمات العيد كافة بأفضل الأسعار وأعلى جودة 

وأشار القضاة إلى أن المواد متوفرة هي، "شكولاته الضيافة، المعمول، السكاكر، التوفي والملبس، الطحين والسميد، الجميد المعبأ، القهوة بأنواعها، الجوز، اللوز، التمور، عجينة التمر، جوز الهند، الزبيب"، بالإضافة الى توفر كافة المواد الأساسية من الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج اللحوم المجمدة، مع وجود كافة المواد التي تم تخفيض أسعارها وكذلك توفر عروض ترويجية كبيرة داخل أسواق المؤسسة.

 




 

 


 

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