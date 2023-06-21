خطة مرورية للتعامل مع حركة السير قبل عيد الاضحى

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير إنه تم عمل خطة مرورية للتعامل مع حركة السير ما قبل عيد الاضحى بهدف الحد من الإزدحامات المرورية.

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ودعا المندوب خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، داعياً كافة المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الاصطاف بشكل يعيق حركة السير كالتوقف بشكل مزدوج.



وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية

