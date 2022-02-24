الخميس 24-02-2022
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الخميس، 24-02-2022 04:23 م

الأوقاف: وفاة 25 إمامًا ومؤذنًا خلال جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف فقدت خلال جائحة كورونا نحو 25 إمامًا ومؤذنًا، نحتسبهم جميعًا شهداء عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن من الواجب التأكيد على أهمية المحافظة على حياة الناس وسلامتهم لأن حفظ النفس من مقاصد الشريعة.

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وبيّن الخلايلة خلال افتتاح ملتقى الوعظ والارشاد واليوم الخيري، واليوم الطبي المجاني في قضاء العارضة بمحافظة البلقاء، أن رسالة الوزارة تقوم على الوعظ والدعوة والإرشاد، وترجمتها عبر كوكبة من العلماء والأئمة الذين يقومون بنشر القيم والأخلاق التي حثنا عليها الدين الإسلامي الحنيف بين أبناء المجتمع .


وأضاف إن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه دائمًا لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف دأبت على إقامة ملتقيات الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري واليوم الطبي المجاني من خلال صندوق الزكاة والبرامج الوقفية، في مختلف مناطق المملكة.


وأشار إلى أن الملتقى الخيري المقام في قضاء العارضة تضمن توزيع 400 قسيمة شرائية، وتقديم مساعدات مالية لخمسين طالبًا جامعيًا فقيرًا بواقع 100دينار لكل منهم، وتقديم مساعدات مالية لخمسين يتيمًا بواقع 100 دينار لكل منهم، وترميم ستة منازل تعود لأسر محتاجة، وتوزيع ستة مشاريع إنتاجية لتعزيز الانتاجية، وتوزيع 300 طرد خيري، حيث تجاوزت الكلفة الإجمالية لليوم الخيري 50 ألف دينار.


ودعا الخلايلة الخطباء والأئمة إلى توجيه الناس للتأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعادة نشره، وعدم اعتباره مسلمات لأن هذا يضر بأمن الوطن واستقراره.

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