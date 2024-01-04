الخيرية الهاشمية ترسل 25 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 25 طائرة مساعدات إغاثية وطبية إلى أهالي قطاع غزة المحاصر، وفقا لبيانات الهيئة.

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وقالت الهيئة، إنها أرسلت 25 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء الأزمة، حملت على متنها مساعدات إغاثية وطبية متنوعة، من تبرعات المواطنين في الأردن.



وأضافت أنها مستمرة في تسيير الطائرات والقوافل البرية، ترجمة لمشاعر الأردنيين وإيصال أماناتهم.



وتنطلق طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان، إلى مطار العريش في مصر، ليتم إدخالها بعد ذلك إلى أهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح.



وتستقبل الهيئة الخيرية التبرعات، للأهل في غزة، من خلال حسابات الهيئة في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية أو خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.