الداخلية : أتمتة 51 خدمة إلكترونيا

الوكيل الاخباري - قدم وزير الداخلية مازن الفراية إيجازا حول الإنجازات التي استطاعت الوزارة تحقيقها كتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتسهيل على المستثمرين .



وتابع الفراية خلال الإيجاز أمام رئيس الوزراء، حول إنجازات الوزارة في تطوير خدمات التأشيرة والإقامة والسياحة العلاجية وخدمات التحول الإلكتروني، مؤكدا أن الوزارة استطاعت أتمتة (51) خدمة إلكترونية تشكل مجمل الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مشاريع إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارة والمحافظات.



كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول أبرز المشاريع التي تعكف الوزارة على إنجازها حول إدارة وتبويب البيانات حسب العنوان الجغرافي الرقمي على الأنظمة الإلكترونية، والنظام المركزي لبيانات المقيمين غير الأردنيين.

اضافة اعلان