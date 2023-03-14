انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، جاهزية الوزارة لدعم مشاريع ومبادرات تسعى إلى خدمة المجتمع المحلي وتفعيل الحراك الثقافي.



جاء ذلك خلال رعايتها ، انطلاق فعاليات "مؤتمر الثقافة والفن أداة من أدوات تعزيز التماسك المجتمعي" الذي نظمه مركزا الحياة راصد والبرامج النسائية، في قاعة لجنة تحسين مخيم سوف بمحافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ومديري الشرطة العقيد خليل وريكات، والثقافة الدكتور عقلة القادري.

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