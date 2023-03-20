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الإثنين، 20-03-2023 02:10 م

وزير السياحة والآثار يلتقي مدير الأرشيف التركي

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الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة، مساء أمس، مدير الأرشيف التركي البروفيسور اوغور اونال، بحضور السفير التركي في الأردن أردم أوزان.

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وبحث الوزير القيسي خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، أوجه التعاون في مجال صيانة وترميم المواد الأرشيفية، وتبادل الخبرات بهذا الخصوص، وكذلك التعاون في مجال صيانة وتطوير الخدمات في المواقع السياحية والأثرية.


كما ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار والتراث، وصيانة وترميم محطات القطار الحجازي الموجودة بالأردن، والبالغ عددها 25 محطة، وصيانة وترميم وتقديم وتطوير العملية السياحية في القلاع العثمانية الموجودة في الأردن وعددها 15 قلعة.


وأكد الوزير القيسي، عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجال السياحي والأثري.

 




 

 


 

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