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الإثنين، 26-12-2022 02:36 م

الدبعي يرعى المؤتمر العربي الأول للتطوع

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الوكيل الاخباري- رعى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي المؤتمر العربي الأول  للتطوع تحت عنوان "تطوير العمل التطوعي في العملية التعليمية"، والذي نظمه  مركز الكالوتي التنموي في العاصمة عمان  بحضور خبراء ومختصين من الأردن وعدد من الدول العربية.

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وقال الدكتور مأمون الدبعي في كلمته خلال المؤتمر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى دعم العمل التطوعي في الجامعات لتلبية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله  ولي العهد التي تركز على توعية الشباب وتوظيف مهاراتهم بما يحقق طموحهم وآمالهم وليكونوا قادرين على التعاون مع مجتمعهم، وبين أن الشباب المتطوع قادر على إحداث التغيير المجتمعي ومواجهة التحديات وممارسة المسؤولية لتحقيق السلم المجتمعي والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.


كما عرض الدكتور الدبعي المشاريع التطوعية التي نفذتها الوزارة بالتشارك مع القطاعين العام والخاص مشيراً إلى ما قدمته الوزارة لدعم التطوع وتذليل الصعوبات التي تواجه المتطوعين وتوفير برامج لتأهيل الشباب المتطوع وتنمية روح المواطنة لديهم وتسليط الضوء على المبادرات التطوعية الناجحة.                            
بدوره قال المدير التنفيذي لمركز الكالوتي التنموي الدكتور محمد العايدي بأن العمل التطوعي هو رد على المتطرفين والفكر المارق؛ لأن التطوع يجعل الشباب إيجابيين بعيدين عن السلبية، يحبون الآخرين ويقلل من الأنا لديهم.

 

 

 




 

 


 

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