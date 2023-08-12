الدفاع المدني : اتبع هذه الخطوات بحال التعرض لضربة الشمس

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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تزامناً مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها المملكة ، اوضح احد اعضاء فريق الاسعاف الطبي الميداني في الدفاع المدني ، محمد حمزة النعيمي مجموعة الاسعافات الأولية التي يجب اتباعها بحال التعرض لضربة الشمس او الاصابة بالاجهاد الحراري .وقال النعيمي بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" انه يمكن التفريق بين الاصابة بالاجهاد الحراري وضربة الشمس من خلال درجة الرطوبة حيث يحدث الاجهاد اثناء خسارة الجسم للسوائل من خلال التعرق وذلك بسبب درجات الحرارة العالية ترافقها درجات الرطوبة العالية ، اما ضربة الشمس فهي اضطراب نظام السيطرة المسؤول عن الحرارة داخل جسم الانسان وهنا ترتفع درجة حرارة الجسم عن الطبيعية 37.5 .واضاف ان اعراض الاصابة بهما متشابهة وتتمثل بـ ارتفاع درجة الحرارة عن الطبيعية 37.5 ، احمرار ورطوبة بالجلد"نتيجة الحرارة الزائدة والتعرق" ، ارتفاع بنبضات القلب ، الصداع ، دوخة وغثيان ، وقد يرافقها فقدان للوعي .وحول الاسعافات الاولية التي يجيب اتباعها بحال ملاحظة الاعراض ، اوضح النعيمي انه يجب أولاً ابعاد المصاب عن اشعة الشمس وابقائه بالظل ، وارخاء الملابس التي يرتديها ، وثالثاً التبريد على جسم المصاب عن طريق كمادات مبللة ووضعها اسفل العنق او تحت الابطين ، وتهيئة مكان المصاب بمصدر هوائي "المراوح الو المكيفات " ان وجد ،و تزويد المصاب بالماء بكميات قليلة ، وضرورة الاتصال بالدفاع المدني خصوصاً بحال البقاء على فقدان الوعي وحرارة الجسم المرتفعة .ونصح النعيمي بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على السكريات والتركيز على شرب الماء لان الماء يعمل على زيادة التعرق وسيحافظ على درجة حرارة الجسم في هذه الاجواء الحارة قدر الامكان .