الدفاع المدني: دورة تدريبية لطواقم الإطفاء في الأقصى - صور

الوكيل الإخباري - قامت مديرية الأمن العام وبالتعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بإرسال فريق متخصص من إدارة الوقاية والحماية الذاتية في مديرية الدفاع المدني حيث قام الفريق بتفقد نظام الإنذار المبكر وتفقد قبة الصخرة المشرفة.

اضافة اعلان



يأتي ذلك ، تنفيذًا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الهادفةِ إلى توفير أعلى درجات السلامة العامة داخل المسجد الأقصى.



كما قدم أعضاء الفريق محاضرات متخصصة لموظفي المسجد وموظفات قسم المخطوطات والترميم ومكتبة الطفل. حيث تلقى المشاركون تدريبات عملية وتدريبات نظرية تسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الحوادث وكذلك تمارين تهدف إلى سرعة الاستجابة للتعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها.



وأشاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب بالاهتمام والدعم الهاشمي التاريخي المتواصل لرعاية المقدسات الإسلامية ، مثمنًا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات في القدس وتقديم الرعاية لها لأهميتها الدينية ومكانتها في قلوب الهاشميين وبالدور الكبير لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ولمديرية الأمن العام ممثلةً بمديرية الدفاع المدني على الجهود التي يبذلونها من خلال الدورات المكثفة لتدريب كوادر الإطفاء في المسجد الأقصى.



من جانبه أكد المقدم المهندس أنور الشديفات مدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية في الدفاع المدني على أهمية عقد مثل هذه الدورات المتخصصة لتأهيل نخبة من الإطفائيين العاملين في المسجد الأقصى ورفع مستواهم الميداني للتعامل مع الحوادث والحرائق وتحديداً التي قد تقع داخل حرم المسجد الأقصى لا قدر الله .















