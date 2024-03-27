الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه صادر عن حركة حماس

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها

الدفاع المدني يخمد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد - صور

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار القادمة للمملكة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

خروج مستشفى الأمل في غزة عن الخدمة

ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار

واشنطن لا صحة لتنفيذ ضربات جوية على سوريا الإثنين

وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة يمنية

الأربعاء، 27-03-2024 12:12 ص

الدفاع المدني يخمد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد - صور

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في ثلاثة صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت (50)م2 بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا .

وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، لا سيما أن الحريق وقع في منطقة مأهولة في السكان، لكن حرفية طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.

وبين الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق .

اضافة اعلان

 


 





 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000

ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار

1694792690838

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الحق في حرية التعبير ركيزة أساسية في التحديث السياسي

445442

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الثلاثاء

WhatsApp Image 2024-03-26 at 9.16.15 PM

اتفاقية تعاون لتطوير منهاج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية

139783_12_1616937503

"شباب الكرك" تطلق حلقات بودكاست عن المراكز والأندية الشبابية

INAF_20210415002351801

مبادرة نسمات رمضانية توزع الهدايا على المرضى بمستشفيات الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
0

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

اربد

إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

file

التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن

1710855000833

بلدية إربد تنذر 211 منشأة وتخالف 82

888

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

file

14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية شهر رمضان