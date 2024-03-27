الدفاع المدني يخمد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في ثلاثة صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت (50)م2 بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا .



وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، لا سيما أن الحريق وقع في منطقة مأهولة في السكان، لكن حرفية طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.



وبين الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق .

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