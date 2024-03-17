الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الاحتلال : المقاومة تحتجز جثة قائد فصيل

دخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال القطاع

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

55 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

الأحد، 17-03-2024 11:57 م

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

888


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سمع اهالي مدينة إربد، ليل الأحد/ الاثنين، أصوات طائرات كثيف ، لم يعرف مصدرها .

وفي وقت لاحق صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات المسلحة

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

000

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

0000000

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

1199

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

111

الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

1694089600525

خبراء: خسائر في القيمة السوقية للسيارات المستعملة في الاردن قد تصل إلى 3 مليار دينار

أخبار متعلقة
218931368_4188614771253374_1870661675173950467_n

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

431477384_765789908984540_9181706583066680429_n

3 إصابات بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إربد - صور وفيديو

WhatsApp-Image-2024-03-05-at-1.40.03-PM-1-1200x900

عاجل: مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

000

الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

image

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

1709554282126 (1)

تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا