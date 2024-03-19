الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملكة تزور صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتلتقي مستفيدين من برامجه

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

المرضى المحتجزين بمستشفى الشفاء يصومون لليوم الثاني دون إفطار

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

بلدية إربد تنذر 211 منشأة وتخالف 82

إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد الغذائية

غدا أول أيام الاعتدال الربيعي

الحوثيون: استهدفنا أم الرشراش بصواريخ مجنحة

القسام تستهدف 5 آليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

اعتقال 61 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة

الثلاثاء، 19-03-2024 04:30 م

بلدية إربد تنذر 211 منشأة وتخالف 82

1710855000833


الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 211 منشأة داخل حدود البلدية منذ بداية شهر رمضان.اضافة اعلان


وأضاف العمري أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 82 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 820 زيارة.

وذكر العمري، أن الدائرة ، تلقت 17 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 8 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم.

وبين ، أن الدائرة كثفت من عملها في شهر رمضان المبارك، حيث يعمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر ينطبق على عمل قسم الأسواق والتركيز على متابعة وسط المدينة عبر فرق قسم الصحة ولجنة الصحة والسلامة العامة لغايات تنظيم عمل السوق ومتابعة أصحاب البسطات.

وأوضح، أن قسم المسلخ البلدي يعمل من السادسة صباحًا وحتى الانتهاء من الذبح، وبعدها تقوم فرق المسلخ بمتابعة الملاحم وعرض اللحوم ومدى صلاحيتها عند العرض مع وجود مراقب صحة من المديرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320241416657596399825

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

1710854713501

إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد الغذائية

44

غدا أول أيام الاعتدال الربيعي

file

أوقاف الرصيفة تطلق مسابقاتها الرمضانية

43671195dc42e3fffcf2a80967bfec18

70 شكوى صرف صحي نتيجة تساقط الأمطار في مأدبا

3202419104136286263675

تحذيرات من السير حول ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع عمان

أخبار متعلقة
541969

صناعة وتجارة إربد تؤكد التزام المنشآت التجارية بالسقوف السعرية

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

1

فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

8a3b1e9b7e427ae4504d9397b1401919

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

سيارة-اسعاف-الدفاع-المدني-أرشيفية

3 إصابات بحريق شقة في اربد

218931368_4188614771253374_1870661675173950467_n

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان