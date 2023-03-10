الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

عادل إمام تريند.. والسبب أغنية ممنوعة لعدوية - فيديو

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال 47 ألفًا وإصابة 115 ألفًا

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

الجمعة، 10-03-2023 09:09 م

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

xzjeXUM9JWbEypUpMPsRz5fQwq93k061yOsBKlgr


الوكيل الاخباري - تمكنت فرق الغطس التابعة للدفاع المدني من إنقاذ 3 اشخاص من الغرق في البحر الميت، بعد أن سحبتهم التيارات الى مناطق أكثر عمقاً على بعد ٧٠٠ م من الشاطئ.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن غطاسي الدفاع المدني استجابوا للحادثة من مركز شهداء البحر الميت واستطاعوا الوصول للأشخاص بزورق إنقاذ مائي وتمكنوا من إخراجهم في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع القوات البحرية الملكية. 

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ، الذين عانوا عانوا من إرهاق نتيجة السباحة ، ووصفت حالتهم العامة بالحسنة لم تستدعي النقل إلى المستشفى .

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر أثناء السباحه في البحر الميت ، وعدم المغامرة بالدخول إلى أعماق بعيدة عن الشاطئ تفادياً لحوادث الغرق.

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
373631_8_1598386614

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

32023109947114290698

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

2202311145133848305366

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

1020225153917978142272

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

main_image640b573f1bd1a

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

2090196

ضبط أردني مقيم في الرياض سرق سيارة قبل تفكيكها وبيعها

أخبار متعلقة
1020221982451926726633

بعملية نوعية .. إجراء إنعاش قلبي رئوي لرضيع داخل سيارة الإسعاف في البلقاء

2202325123546405090259

8 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية

273238_5_1550749096

انقاذ 3 أشخاص من داخل بئر ماء فارغ في اربد - صور

488919_1_1676621414

الأمن: العثور على الحدثين المتغيبين بمنطقة البيادر في إربد

120237221856172309206

الامن : القبض على شخص اعتدى على صاحب محل تجاري وحطّم محتويات المحل

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني ينقذ شخصاً محاصر على مقطع صخري بمحافظة البلقاء